Ancora novantasette casi nelle ultime 24 ore. Il Covid -19 continua ad attirare i riflettori in provincia di Latina dove si viaggia ormai da tre giorni attorno ai 100 casi giornalieri. Anche oggi va segnalata purtroppo una vittima, nel Comune di Latina dove per altro si registra il numero maggiore di nuovi contagiati, con 28 casi. Continua l'escalation in negativo di Aprilia, oggi 19 casi. Sono 13 i contagiati a Cisterna di Latina, mentre un po' dappertutto sul tessuto provinciale si registrano nuovi positivi al coronavirus. Sono 2 i ricoverati, 72 i guariti e 1700 i vaccinati.

Aprilia 19

Bassiano

Campodimele

Castelforte 1

Cisterna di Latina 13

Cori 4

Fondi 2

Formia 1

Gaeta

Itri 1

Latina 28

Lenola

Maenza

Minturno 2

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 2

Ponza

Priverno 3

Prossedi

Roccagorga 2

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 5

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 2

Sezze 6

Sonnino 2

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 4

Ventotene

TOTALI 97 1