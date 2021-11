Hanno divelto la saracinesca e sfondato il vetro, hanno arraffato gioielli per circa 70mila euro e sono fuggiti. È durato meno di 4 minuti il raid in piena notte ai danni di una gioielleria di via Cimarosa ad Aprilia. Pochissimi gli istanti intercorsi tra l'entrata in funzione del sistema di allarme e l'arrivo delle prime pattuglie dei Carabinieri. Nelle immagini del sistema di videosorveglianza si vedrebbero almeno tre banditi col volto nascosto con un possibile quarto ad attenderli a bordo di un'auto scura usata per la fuga.