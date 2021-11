In particolare il suddetto dovrà espiare la pena di un anno, sette mesi e 14 giorni di reclusione e € 300,00 euro di multa, poiché ritenuto l' autore di una rapina consumata a latina, il 03 dicembre dell'anno 2007.

Nel pomeriggio della giornata di ieri, a Latina, il comando della locale stazione carabinieri dava esecuzione al provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino della misura restrittiva medesima, emesso dalla procura della repubblica di latina, nei confronti di un 34 enne del posto.

