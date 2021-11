Coronavirus, D'Amato, "Oggi nel lazio su un totale di 50.315 tamponi, si registrano 1.067 nuovi casi positivi (-6), 9 i decessi (+4), 550 i ricoverati (+13), 69 le terapie intensive ( = ) e +580 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%. I casi a roma città sono a quota 498.

le somministrazioni del vaccino covid (in vista il traguardo dei 9 milioni di somministrazioni) sono aumentate del 7% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 73%, il 19% sono seconde dosi e prime dosi al 8%. Monitorata la situazione nel comune di aprilia in provincia di latina per l'elevata incidenza dei casi. Dalla prossima settimana apertura delle prenotazioni per gli over 40 anni. Sarà possibile prenotare a partire dal 1° dicembre con disponibilita' dopo i 180 giorni da ultima dose.





* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.



* Pediatri: attivato dall'ospedale bambino Gesù il numero verde di assistenza rivolto ai pediatri per infomazioni di secondo livello e consulenze sulle vaccinazioni.

* Vaccino antinfluenzale: da oggi al via la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. Già distribuiti oltre 1 milione 146 mila vaccini ai medici di medicina generale e somministrati oltre 667 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.761 medici di medicina generale e 331 pediatri di libera scelta.



* Campagna vaccinale: oltre 8,9 milioni di dosi somministrate. Oltre il 93% della popolazione adulta e oltre 87% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

* Terza dose: oltre 305 mila dosi effettuate. Oltre il 36% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.



*** Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 217 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 191 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 90 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 99 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 132 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



***Nelle province si registrano 274 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.