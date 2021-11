Di nuovo vandali in azione a Priverno, stavolta nel Giardino Martiri delle Foibe, e ancora una volta torna la vernice blu già utilizzata dagli ignoti di turno per imbrattare le mura medievali. La denuncia, ancora una volta, parte dai privati cittadini che anche in questa occasione hanno sfogato la loro rabbia sui social, per la precisione sulla pagina facebook "Scrivi al Sindaco" che è gestita direttamente dal primo cittadino privernate Anna Maria Bilancia.

Un cittadino ha postato le foto del nuovo scempio, una fontana colorata di blu, appunto lo stesso colore già visto per una dichiarazione d'amore e una scritta "Money" alle mura medievali, e una vernice grigia sulla staccionata in legno, distribuita maldestramente con il pennello.

La riflessione che ne scaturisce è quella esposta dagli stessi cittadini: «Che si fa stasera ragazzi? Si va a vandalizzare il giardino delle foibe! Bombolette? Ok! E allora andiamo! Ecco i risultati!».

Unanime la condanna di chi analizza: «C'è un gruppetto di idioti che andrebbero rinchiusi. Sono gli stessi che lanciano i sassi dalle mura di San Benedetto». A scriverlo è un altro privato cittadino che nei giorni scorsi, sempre sui social, riportò un episodio capitato a lui stesso mentre con l'auto percorreva la strada sottostante le mura di San Benedetto e si vide arrivare sul veicolo dei sassi. In quell'occasione chiamò i Carabinieri della stazione locale che provarono ad accorrere sul posto riuscendo solo a mettere in fuga gli autori del malsano gesto, senza però riuscire ad identificarli».

C'è chi aggiunge: «Bisognerebbe rintracciarli per fargli pulire a loro spese e con il loro stesso olio di gomito i luoghi che hanno deturpato, così forse ci penseranno bene la prossima volta. Purtroppo per alcune persone che non hanno ricevuto i dettami educativi e bisogna quindi usare altri metodi». Per quanto riguarda i danni fatti dal nuovo raid vandalico mossa dalla noia del weekend, oltre all'imbrattamento, sono stati divelti tre pali della recinzione. Di quanto accaduto sono stati avvisati i Carabinieri.