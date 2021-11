All'interno della vettura è stato rinvenuto il corpo di un uomo; il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Tragedia all'alba di questa mattina a Fondi, dove i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto da un canale; all'interno dell'abitacolo c'era il corpo ormai senza vita di un uomo. Il recupero è avvenuto prima delle sei del mattino, quando la squadra territoriale dei vigili del fuoco, su richiesta dei carabinieri, è intervenuta in via Sette Acque. Con l'autogrù è stato recuperato il mezzo, che era parzialmente ricoperto dall'acqua.

