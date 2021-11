L'uomo era stato già sottoposto a fermo il giorno 15 ottobre 2021 dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Terracina, in esecuzione del dispositivo di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura delle Repubblica presso il tribunale di Latina, e trasferito presso il carcere di Rebibbia.

Il 13 novembre 2021 a Roma, presso la casa circondariale di Rebibbia, i carabinieri della stazione di Roccagorga, hanno tratto in arresto, un 39enne, il quale negli anni anni 2018 e 2019, approfittando dell'assenza della moglie in casa, si rendeva responsabile di maltrattamenti ed abusi sessuali nei confronti dei due figli minori conviventi.

