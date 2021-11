La voglia di vivere, di vincere il male per veder crescere suo figlio. Ad Alessio - 27 anni di Cisterna, -la forza e la determinazione non gli mancano, ma i soldi per sostenere una cura così costosa non bastano. Così da qualche giorno ha creato una raccolta fondi virtuale per sostenere le cure. In poche ore la risposta della comunità di Cisterna dimostra l'immenso cuore dei cittadini del comune pontino. L'obiettivo di 150mila euro è ancora lontano, ma in poche ore sono stati raccolti oltre 10mila euro. Una vera e propria corsa solidale partita dai suoi amici, conoscenti e semplici cittadini che hanno preso a cuore la storia di Alessio. Una storia di solidarietà che sta uscendo anche fuori i confini della città di Cisterna. E' la storia di Alessio, un giovane papà, che con coraggio ha deciso di raccontarsi e raccontare la battaglia contro il cancro, chiedendo aiuto. «Due anni fa è venuto al mondo Marco una delle mie più grandi gioie. E mentre Marco era ancora nel pancione della mamma decidemmo con la mia compagna di ristrutturare casa - si racconta il ragazzo - quindi oltre alla sua gioia c'era anche quella della casa».

Solo nella giornata di ieri sono stati raccolti quasi 5 mila euro. Per chi volesse sostenere ed aiutare Alessio a curarsi può leggere la sua storia e devolvere una quota al link: http://www.quotidianosanita.it/.../scienz.../articolo.php, oppure all'iban IT21F0100573950000000005136. La raccolta è raggiungibile anche al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutare-pap-alessio-e-la-lotta-contro-il-cancro