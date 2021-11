L'assessore chiede anche di "sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione, tenendo conto che, rispetto alla media regionale, si è circa 10 punti percentuali in meno. Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione".

È ormai questione di minuti: il sindaco di Aprilia, Antonio Terra, sta per pubblicare l'ordinanza con cui verrà ripristinato l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. Pochi minuti fa, nell'edizione odierna del bollettino di Salute Lazio, l'assessore regionale Alessio D'Amato ha fatto espressa richiesta per la pubblicazione dell'atto, con cui si punta anche ad evitare qualsiasi forma di assembramento.

