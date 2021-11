Sul posto sono intervenuti i sanitari di Croce Amica. Le condizioni della donna sono apparse sin da subito molto gravi tanto da richiedere l'intervento di un'eliambulanza. In codice rosso anche l'uomo che si trovava nell'auto trasportato invece a Terracina con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti e Vigili del Fuoco. Dinamica al vaglio.

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio su via Litoranea nel Comune di Sabaudia. A scontrarsi all'altezza dell'incrocio con Via della Lavorazione, un camion motrice e una Fiat Punto. L'impatto dovuto forse al mancato rispetto di uno stop è stato molto violento e ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell'auto, un uomo e una donna.

