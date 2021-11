Una furibonda lite tra romeni, all'interno di un appartamento del quartiere popolare di fondazione "Nicolosi", è degenerata nel ferimento di uno di loro a colpi di coltello. È successo nella tarda serata di domenica nella zona di via Corridoni, dove sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante per gli accertamenti del caso, conclusi con la denuncia di tutti i protagonisti della zuffa, compreso il ferito: ovviamente uno di loro deve rispondere del reato di lesioni aggravate, mentre gli altri due di favoreggiamento personale, per avere cercato di sminuire l'accaduto e coprire il loro connazionale responsabile del ferimento. Ovviamente le indagini proseguono per stabilire cosa ci fosse dietro l'episodio di violenza, il movente che ha fatto scattare la scintilla.