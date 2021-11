Un incidente come tanti se ne verificano in città, ha avuto un seguito inaspettato, ma si è poi risolto nel migliore dei modi. Dopo l'urto frontale tra due veicoli in via Magenta, uno degli automobilisti è sceso dall'abitacolo per chiedere scusa, ha lasciato il proprio numero di telefono agli occupanti dell'altra vettura e si è allontanato in fretta, tanto rapidamente da non rendersi conto neppure di avere lasciato sul posto la targa anteriore. Anzi, allontanata, visto che si trattava di una donna. Un comportamento insolito che ha lasciati interdetti gli altri soggetti coinvolti, oltretutto feriti in seguito all'impatto, tanto da richiedere i soccorsi di un'ambulanza. Fatto sta che è stato necessario l'intervento della Polizia Locale di Latina per i rilievi e gli accertamenti.



Gli agenti hanno appurato che la Fiat Panda, l'auto rimasta sul posto, aveva imboccato via Magenta da via Villafranca scontrandosi frontalmente con la Fiat Punto che procedeva in direzione opposta: i due conducenti avevano rallentato, ma nessuno dei due aveva fatto in tempo a sterzare per evitare l'impatto. La Polizia Locale ha quindi rintracciato la donna che si era allontanata dopo il sinistro, trovata a casa insieme alla sua auto danneggiata: agli agenti ha dichiarato di essersi allontanata dal luogo del sinistro perché doveva recarsi in un ambulatorio privato per una visita medica urgente.