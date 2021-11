L'altalena dei contagi in provincia di Latina continua nella sua fase al ribasso. Sono soltanto 30 i nuovi casi di positività al coronavirus riportati dalla Asl pontina per quanto riguarda le ultime 24 ore. Sono 7 i nuovi positivi a Latina, 3 ad Aprilia che torna a scendere dopo settimane di numeri elevati, 4 a Cisterna. Anche oggi non si registrano decessi dovuti al Covid, mentre sono stati 1348 i vaccinati, di cui 899 con la terza dose del siero. Sono tre le persone ricoverate e settanta quelle giudicate guarite. Di seguito il bollettino comune per comune.

Aprilia 3

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 4

Cori 1

Fondi 1

Formia

Gaeta

Itri

Latina 7

Lenola 1

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno 2

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 1

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 1

Sezze 3

Sonnino 1

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 4

Ventotene

TOTALI 30