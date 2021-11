Trenta casi positivi al Covid e nessuna vittima: è il bilancio delle ultime 24 ore in provincia di Latina. La Asl, nel quotidiano bollettino di aggiornamento, indica anche 70 persone guarite e 3 ricoveri presso le strutture ospedaliere.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, in totale, ne sono state eseguite 1348 nella giornata di ieri, di cui 140 per la prima dose, 309 per la seconda e 899 per la terza.

L'ultimo allarme, però, arriva da un nuovo cluster in una casa di riposo di Latina, dove 9 persone sono risultate positive al coronavirus, 6 ospiti e 3 operatori. Tra i pazienti contagiati, alcuni sarebbero stati trasferiti all'ospedale Goretti di Latina per il trattamento con gli anticorpi monoclonali.

I nuovi casi positivi comune per comune:

Aprilia 3

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 4

Cori 1

Fondi 1

Formia

Gaeta

Itri

Latina 7

Lenola 1

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno 2

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 1

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 1

Sezze 3

Sonnino 1

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 4

Ventotene

TOTALI 30