L'uomo infatti, già resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria madre convivente, era sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora e nonostante il provvedimento cautelare, aveva perpetrato ulteriormente violenze e minacce verso la vittima. I carabinieri hanno segnalato gli ultimi episodi delittuosi all'A.G. richiedendo una misura più severa ed idonea alla tutela della vittima, esigenza cautelare condivisa anche dal tribunale di Frosinone che ha emesso l'ordine di aggravamento.

I carabinieri di Terracina hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere , a carico di T. G. 40enne originario di Frosinone.

