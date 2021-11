Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi nel Lazio su 16.476 tamponi molecolari e 39.475 tamponi antigenici per un totale di 55.951 tamponi, si registrano 827 nuovi casi positivi (+232), 5 i decessi (-5), 605 i ricoverati (+26), 74 le terapie intensive (-1) e +785 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,4%. I casi a Roma città sono a quota 376. Nel Lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12.





Da domani partiranno le prenotazioni (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 40 le cui somministrazioni inizieranno dal 1° dicembre trascorsi i 180 giorni da ultima dose. il sistema collocherà l'utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l'hub vaccinale o la farmacia.



Monoclonali: da domani al via triage telefonico al numero 800.118.800 rivolto a over 65 anni appena riscontrata la positività per la valutazione all'arruolamento per somministrazione anticorpi monoclonali che avverrà presso uno dei 15 centri o anche a domicilio secondo le indicazioni cliniche.

Le somministrazioni del vaccino covid sono aumentate del 8,5% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 70%, il 21% sono seconde dosi e prime dosi al 9%.



Aprilia: emessa ordinanza del sindaco per ripristinare l'utilizzo di mascherine all'aperto, evitare ogni forma di assembramento e la sanificazione degli ambienti al chiuso dopo il loro utilizzo.

* hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti. ad oggi sono disponibili oltre 1 mln di slot per le somministrazioni.



* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 711 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 171 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.787 medici di medicina generale e 336 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Terza dose: oltre 340 mila dosi effettuate. Oltre il 39% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose.



* Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 125 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



* Asl Roma 3: sono 118 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



***Nelle province si registrano 215 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 74 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl di Latina: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl di Viterbo: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h".