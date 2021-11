I carabinieri di Gaeta hanno denunciato un ragazzo di 25 anni, di origini albanesi ma residente a Gaeta poiché la scorsa notte veniva controllato alla guida di un ' autovettura con la patente di guida sospesa.

Il giovane ha anche tentato di eludere il controllo abbandonando nelle vicinanze, l ' auto su cui viaggiava, per poi essere raggiunto dai militari. Una volta fermato, lo stesso si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti urgenti previsti per l'assunzione di alcol o droghe, motivo per cui veniva deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale nonchè per il rifiuto di sottoporsi agli esami di accertamento.

il veicolo condotto dal giovane è stato sottoposto a fermo amministrativo ed affidato al proprietario.