L'allerta è al massimo livello anche nelle scuole. E non potrebbe essere altrimenti alla luce dell'aumento dei contagi che si continua a registrare tra i banchi degli istituti provinciali. Nel capoluogo pontino, a farsi sentire sono soprattutto i genitori dei bambini e delle bambine della primaria dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Giuliano (anche il Marcino resta sotto stretta sorveglianza della Asl di Latina), preoccupati da una situazione che vede cinque classi elementari su venti complessive della sede di via Sezze, in regime di quarantena. E si sta parlando, quindi, di alunni non ancora vaccinati. I genitori hanno sollecitato un intervento delle istituzioni perché prendano al più presto, tra le altre, una decisione sull'eventuale ritorno alla didattica a distanza in caso di ulteriore espansione del contagio.