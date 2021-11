Per eventuali urgenze resta sempre disponibile il numero telefonico del Comando della Polizia Locale e cioè il 3358406431.

Prevista la sanificazione degli uffici comunali, che riapriranno lunedì 22 novembre. Comunque sarà come già predisposto prenotare l'appuntamento telefonico.

Chiuso il Comune di Castelforte per due giorni. Il provvedimento è stato adottato dopo la positività al Covid riscontrata al sindaco Angelo Felice Pompeo è risultato positivo al Covid essersi sottoposto al tampone antigienico.

