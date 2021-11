Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera sulla strada regionale Pontina alle porte del capoluogo pontino all'altezza dell'uscita per via Isonzo dove non vi è lo spartitraffico. Un suv Hunday Terracan per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia stradale di Terracina è entrato in collisione con una utilitaria. L'impatto è stato molto violento e l'utilitaria è finita in un fosso.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato due ambulanze e ai Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Latina che sono intervenuti; a preoccupare di più erano le condizioni della conducente della vettura, si tratta di una ragazza trasportata al Santa Maria Goretti di Latina.

Gli agenti coordinati dal comandante Giuliano Trillò sono rimasti a lungo e hanno eseguito un accurato sopralluogo per ricostruire l'incidente e stabilire il punto di collisione tra i due mezzi che si sono scontrati. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri in ausilio per la viabilità alternata sul tratto della Pontina dove è avvenuto l'incidente.