Tre persone arrestate, tutte a seguito di diversi controlli ma nel medesimo contesto, ossia quello del servizio di monitoraggio dei territori di Aprilia, Cisterna e Cori da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.

In manette un 37enne di origini indiane, ma domiciliato a Cisterna, sorpreso con 1,6 chili di bulbi di papavero da oppio essiccato, suddiviso in 10 buste di cellophane.

Arrestata anche una 25enne di origini romene e domiciliata ad Aprilia, che a seguito di controllo risultava gravata da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura di Velletri, dovendo espiare la pena di 2 anni, 3 mesi e 13 giorni di reclusioni per i reati di rapina e lesioni, commessi a Collefero nel 2017.

Infine, è stato arrestato un 26enne di origine nigeriane, che tentava di etnrare con forza all'interno di un centro di prima accoglienza a Cori, dove erano ospiti l'ex compagna e i due figli minori, vittime di violenza da parte dell'uomo, che ha inoltre opposto resistenza ai militari dell'Arma.

Nell'ambito degli stessi controlli, sono state denunciate due persone: un 25enne, nato in India e domiciliato a Cisterna, per reati inerenti a stupefacenti, e un 31enne sempre nato in India ma domiciliato a Lanuvio, poiché a seguito di perquisizione domiciliare, venivano ritrovati 215 bulbi di papavero da oppio, tritato ed essiccato.