Si è presentato davanti casa brandendo un'ascia, probabilmente per minacciare la ex. Questo il contenuto della chiamata giunta nella notte di ieri, alle 23.50 circa, al 112 di Cisterna di Latina. Accorsi sul posto i carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo dopo un inseguimento, rinvenendo all'interno dell'auto l'arma usata per minacciare. Condotto in caserma e raccolte le denunce, i militari hanno proceduto all'arresto di T.M., classe 1971