Continua a tenere banco il covid in provincia di Latina. L'asticella dei positivi torna infatti a salire vertiginosamente con ben 147 casi di coronavirus rilevati dalla Asl pontina nelle ultime 24 ore. Purtroppo c'è anche una vittima, una persona residente nel comune di Latina. Altissimo il numero dei contagi ad Aprilia. Sono 41 i nuovi positivi nella seconda città della provincia che, com'è noto, è monitorata speciale a livello nazionale per via del boom di contagi. Sono 28 i positivi a Latina città, 12 a Priverno, 11 a Cisterna di Latina, 8 a Formia. Sono state vaccinate oltre 1500 persone, di cui 1154 con la terza dose. Sono 47 le persone giudicate guarite, mentre sono 2 i nuovi ricoveri.

Aprilia 41

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 11

Cori 1

Fondi 6

Formia 8

Gaeta 1

Itri 5

Latina 28

Lenola

Maenza

Minturno 4

Monte San Biagio 1

Norma

Pontinia 1

Ponza

Priverno 12

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 1

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 3

Sezze 4

Sonnino 9

Sperlonga 1

Spigno Saturnia

Terracina 9

Ventotene

TOTALI 147 1