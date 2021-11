L'ennesimo episodio in famiglia, ma questa volta con i ruoli ribaltati, che vede protagonista degli episodio di molestie e persecuzioni nei confronti del coniuge la donna.

Questa volta i poliziotti, sempre in prima linea per la tutela dei soggetti più deboli, sono intervenuti per allontanare una moglie violenta.

La Polizia di Stato – Questura di Latina continua a dedicare il massimo livello di attenzione alle vicende che coinvolgono i soggetti più vulnerabili, con il costante coordinamento delle Procure della Repubblica.

Le vittime dei maltrattamenti in famiglia, come è ormai noto, sono principalmente donne mentre gli autori sono, nella maggioranza dei casi, partner o ex partner, siano essi mariti o compagni. Capita, talvolta, che le parti si invertano e che la vittima dei soprusi sia l'uomo.

In tale contesto, nel pomeriggio di mercoledì, i poliziotti del Commissariato di Formia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Cassino, con la quale è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese nei confronti della quarantunenne S.E.K..