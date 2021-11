Ladri in azione stanotte nel centro di Aprilia, rubato il parcometro di largo Marconi. Alcuni ignoti hanno letteralmente sradicato la colonnina vicina all'ufficio Postale, forse con l'ausilio di un mezzo meccanico, per poi scappare con il parchimetro e le monete contenute all'interno. Un bottino misero, visto che le macchinette erano state scaricate il giorno prima ma comunque un danno per l'azienda speciale e i cittadini. Ad accorgersi del furto sono stati I dipendenti dell'Aprilia Multiservizi, che hanno immediatamente denunciato l'accaduto. A pochissima distanza dal luogo del furto sono posizionate delle telecamere di videosorveglianza che saranno visionate della polizia locale per cercare di risalire agli autori del colpo.