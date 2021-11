Terribile incidente stradale questa mattina lungo l'Appia, al confine fra i Comuni di Pontinia e di Sezze. Due i veicoli coinvolti, un'utilitaria e un furgone. Nell'impatto, avvenuto per cause che sono al vaglio delle forze dell'ordine che si stanno occupando dei rilievi, ha perso la vita una donna di 87 anni.

Viaggiava come passeggero sull'auto a bordo della quale c'erano anche altre due persone, un 58enne una 52enne. Il personale medico-sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Gli altri due occupanti della vettura, invece, sono stati trasportati in ospedale, così come il conducente del furgone. La strada è stata chiusa al traffico.