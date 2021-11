I carabinieri di Sezze hanno denunciato un 25enne per lesioni personali ed un 31enne per lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I militari erano intervenuti in una piazza dove un 25enne, con un vistoso taglio alla mano sinistra, riferiva di essere stato aggredito con un seghetto da potatura da una persona.

Nel prosieguo delle indagini, giunti al locale punto di primo soccorso, riscontravano la presenza di un 31enne intento a farsi curare con un taglio alla mano destra ed in possesso proprio di un seghetto per potatura, che veniva identificato e deferito per lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. il seghetto veniva posto sotto sequestro.