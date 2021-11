Si voleva sballare con un'amica. Doveva essere una bravata, qualche bicchiere per provare e niente di più e invece si è ritrovata dentro un incubo.

Erano andate in una rivendita di alimentari gestita da uno straniero per comprare l'alcol, volevano prendere soltanto qualche lattina di birra e invece l'uomo che era dietro al bancone, oltre a non chiedere l'età e i documenti alle due adolescenti le ha regalato le birre. «No, non mi dovete dare niente, è un regalo», ha detto.

E' stato soltanto l'inizio di una vicenda dai risvolti violenti su cui la Procura di Latina ha aperto una inchiesta. La storia è finita con una studentessa che vive vicino ad Aprilia che ha denunciato di aver subito degli abusi sessuali da quell'uomo, all'apparenza gentile e che invece l'ha violentata e ora è indagato a piede libero per il reato di violenza sessuale.

I fatti contestati sono avvenuti a giugno quando le due ragazzine si presentano nella rivendita di alimentari: vogliono comprare qualcosa per ubriacarsi ed escono con la birra. Quasi non credono quanto sia stato facile trasgredire.