Tragedia ieri mattina lungo l'Appia, al confine fra i Comuni di Pontinia e Priverno. All'altezza dell'incrocio con la Migliara 47, per cause che sono in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina, si sono scontrati un furgone e un'utilitaria. L'impatto è risultato fatale per una donna di 89 anni, Maria D'Ascanio, una dei due passeggeri dell'automobile.

L'incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno. L'impatto fra i veicoli è stato piuttosto violento; il furgone dopo lo scontro è finito fuori strada.

Allertati i soccorsi e le forze dell'ordine, sul posto sono giunte autoambulanze e un'auto medica. Per l'anziana, purtroppo, non c'è stato nulla da fare e il personale medico-sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Gli altri occupanti della vettura e il conducente del furgone sono stati invece trasportati in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso. A bordo dell'utilitaria si trovavano altre due persone, entrambe arrivate in codice rosso in ospedale, mentre il conducente del furgone avrebbe riportato lesioni meno gravi.

Sull'Appia sono intervenuti subito dopo il sinistro anche i carabinieri di Latina Scalo e Pontinia, coordinati dalla Compagnia di Latina, che si sono occupati dei rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica, e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa localmente per consentire alle forze dell'ordine e ai soccorritori di operare. Il traffico veicolare è stato quindi deviato fino a quando i mezzi coinvolti nel sinistro non sono stati rimossi dal soccorso stradale della carrozzeria Falso.