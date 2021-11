È stato inoltre sanzionato il titolare di un'attività commerciale del centro cittadino, dove era in corso una festa con musica ad alto volume e con i partecipanti che non rispettavano il previsto distanziamento di sicurezza.

Sono state inoltre contestate violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e nei confronti di alcuni conducenti sono stati eseguiti test volti ad accertare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche.

Nel corso delle attività, sono state controllate oltre 100 persone, più di 80 veicoli – di cui una trentina di minicar - e sono state elevate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Tre veicoli, privi della copertura assicurativa, sono stati sequestrati amministrativamente, mentre per un ciclomotore si è proceduto a sequestro penale poiché di sospetta provenienza furtiva.

