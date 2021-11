Sono 87 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Un dato più basso di quello degli ultimi giorni, ma sicuramente superiore di gran lunga rispetto ai lunedì di questo mese. Nella giornata odierna vengono infatti riportati gli esiti dei tamponi effettuati la domenica, in proporzione molti di meno rispetto agli altri giorni della settimana. Sono 39 i positivi nel capoluogo, 8 ad Aprilia, 11 a Cisterna di Latina. Fortunatamente non si registrano decessi, mentre sono 3 i ricoveri e 0 le persone giudicate guarite. Sono stati 732 i vaccini effettuati, di cui 391 con la terza dose.

Aprilia 8

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 11

Cori 1

Fondi 7

Formia 1

Gaeta

Itri

Latina 39

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio 1

Norma

Pontinia 3

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 1

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 4

Sezze 2

Sonnino 2

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 6

Ventotene

TOTALI 87