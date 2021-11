Ad Aprilia l'obbligo delle mascherine all'aperto resterà in vigore sicuramente per un'altra settimana, forse anche per due. E' questo ciò che è stato stabilito nel corso della riunione di venerdì scorso tra il Prefetto Maurizio Falco, l'Asl di Latina e il Comune di Aprilia presente con l'assessore con delega alla Sanità, Francesca Barbaliscia. Un confronto che è servito per analizzare la situazione dopo l'adozione delle misure speciali di contenimento per evitare il picco di contagi e minimizzare il rischio di diffusione del Covid-19. Una decisione presa il 15 novembre alla luce di diversi fattori: l'aumento dei contagi in città, l'indice Rt più alto rispetto alla media provinciale (1,8 contro 1,1) e il numero dei vaccinati più basso in confronto alla percentuale del Lazio.

Durante l'incontro è stato deciso di continuare con l'utilizzo delle mascherine all'aperto almeno per un'altra settimana, con la possibilità che l'obbligo permanga fino al 5 dicembre. Le due opzioni che verranno valutate stamattina da Asl e Comune ma c'è già una certezza: il sindaco di Aprilia Antonio Terra oggi prorogherà la validità dell'ordinanza numero 337 del 15 novembre che dispone l'utilizzo delle mascherine all'aperto, oltre a prevedere il divieto di assembramenti e la sanificazione degli ambienti al chiuso dopo il loro utilizzo. «Nelle prossime ore - spiega il sindaco Terra - firmeremo l'atto con il quale disporre la proroga, con l'Asl è stato poi deciso di aggiornarsi per fare il punto della situazione».