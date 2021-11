Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio in pieno centro a Latina in via Isonzo, subito dopo l'intersezione con via Tucci e via Polusca. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave ma non sono mancate le ripercussioni al traffico con code e rallentamenti da via Isonzo in direzione Fogliano. Si è formata infatti una lunga fila di auto. Non è il primo incidente che si verifica in quel tratto di strada dove poche settimane fa si era verificato un altro sinistro quasi alla stessa altezza.

Sul luogo dell'impatto il personale della Polizia Locale è intervenuto per un accurato sopralluogo. Questa mattina invece alle porte della città, all'altezza del Piccarello si è verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro auto. Anche in questo caso nessuno è rimasto gravemente ferito.