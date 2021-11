Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi nel Lazio su un totale di 27.412 tamponi, si registrano 940 nuovi casi positivi (-276), 15 i decessi (+10), 656 i ricoverati (+20), 84 le terapie intensive (+1) e +957 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 488. Su 15 decessi notificati oggi, nove non avevano eseguito alcun tipo di vaccinazione e nessuno aveva fatto ancora la dose di richiamo. Non si può indugiare, con il virus non si scherza, è necessario fare la dose di richiamo.





Nel Lazio superate 9,1 milioni di somministrazioni in prevalenza dosi booster che nella giornata di ieri hanno rappresentato il 77% delle intere somministrazioni. Il 94% di adulti ha ricevuto la doppia dose e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose. Bisogna tenere alta l'attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti'



*Raffronto con il 22 novembre 2020: -5 decessi, -1.593 casi positivi,-2.642 ricoverati in area medica, -255 ricoverati in terapia intensiva, -63.999 in isolamento domiciliare.

* Terza dose: oltre 467 mila le dosi effettuate.



*Attive le prenotazioni (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 40 trascorsi i 180 giorni da ultima dose. il sistema colloca l'utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l'hub vaccinale o la farmacia. le prenotazioni sono disponibili fino al 31 gennaio per coloro che hanno effettuato l'ultima dose il 30 luglio. Il richiamo può esser fatto anche dal proprio medico di medicina generale, in questo caso va contattato direttamente il medico.

*Monoclonali: incremento del 25% delle somministrazioni. E' attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 per la valutazione all'arruolamento per somministrazione anticorpi monoclonali che avviene presso uno dei 15 centri o anche a domicilio secondo le indicazioni cliniche. sono in totale oltre 2 mila e 300 le somministrazioni già avvenute.



Vaccino antinfluenzale: somministrate 827 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 252 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.822 medici di medicina generale e 350 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. * HUB VACCINALI: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

* Asl Roma 1: sono 181 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 284 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 25 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 142 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 151 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.



***Nelle province si registrano 134 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 23 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 3 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 21 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h".