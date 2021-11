Condanna definitiva per spaccio di droga. Ristretto ai domiciliari un 48enne di Terracina, raggiunto ieri mattina da un ‘ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il tribunale di Latina.

L'uomo deve scontare una pena residua di 2 anni e 11 mesi di reclusione, per la condanna inflitta, cui si aggiunge il pagamento di 18 mila euro. Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Terracina hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione notificando gli atti alla persona interessata.

Denunciato a piede libero, invece, per il reato di guida in stato di ebbrezza un uomo di 61 anni residente a Anzio che la sera di domenica scorsa si era posto alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, come accertato con etilometro alcoltest in dotazione ai militari dell'Arma . All'uomo è stata inoltre ritirata la patente, così come previsto dalla legge.