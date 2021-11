E' partita ieri la campagna di somministrazione delle dosi booster alle persone nella fascia d'età 40-59 anni. All'ex Rossi Sud, come negli altri centri vaccinali della provincia (nel Lazio e in tutta Italia), le inoculazioni addizionali sono iniziate in anticipo rispetto alla data originariamente prevista, quella del primo dicembre, con l'obiettivo di combattere la quarta ondata della pandemia che ormai sta dilagando.

Il Lazio è stata la prima regione del Paese a partire con la terza dose agli over 40 (o under 60, il senso è lo stesso), domenica scorsa col ritorno degli open day andati in scena in alcuni grandi hub capitolini e a Rieti. E anche stavolta, come in estate, hanno portato risultati importanti. «L'adesione è stata buona, replicheremo domenica prossima», ha sottolineato l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato.

E domenica prossima nella lista dei centri vaccinali aperti per l'open day ci sarà anche l'ex Rossi Sud. La Asl Latina si è messa in moto per realizzare la "giornata a ingresso libero, senza prenotazione" per la terza dose agli over 40 nel grande hub del capoluogo. La comunicazione ufficiale da parte dell'azienda sanitaria arriverà tra oggi e domani, con tanto di modalità e orari previsti per la vaccinazione.