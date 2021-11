Ventidue casi nelle ultime 24 ore ad Aprilia, dove il covid continua a far parlare, 14 a Latina, 6 a Cisterna e poi via con positivi in quasi tutti i comuni della provincia pontina per un totale di 76 nuovi contagi da coronavirus rilevati dalla Asl Latina. Sono due le vittime, una nel comune di Castelforte, l'altra proprio ad Aprilia. Boom di vaccinati, oltre 1500 ieri, con più di mille che hanno fatto la terza dose. C'è stato anche un numero alto di pazienti giudicati guariti: ben 86, mentre sono due i ricoveri.

Aprilia 22

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 6

Cori 5

Fondi 2

Formia 2

Gaeta 1

Itri 3

Latina 14

Lenola

Maenza

Minturno 1

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 2

Ponza

Priverno 3

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 1

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 1

Sezze 3

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 4

Ventotene 2

TOTALI 76