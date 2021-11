Exaltech S.r.l. è una Software House che da oltre 10 anni ottimizza i processi di industrie del panorama nazionale e internazionale e accompagna nelle sfide più difficili imprese di ogni tipo e settore, dalle più piccole alle multinazionali, sfruttando esclusivamente tecnologie emergenti. L'azienda nasce dall'amicizia di sei ragazzi e colleghi universitari (in seguito cinque perché uno di loro decise di continuare la carriera universitaria) che hanno rafforzato il loro legame negli anni, frequentando la facoltà di Ingegneria. Così, una volta laureati, anziché mettersi ognuno alla ricerca di un lavoro, hanno pensato di fondare un'azienda con un approccio giovane e curioso. Era il 2009 quando Raffaele Giuliano, Marco Piva, Emanuele Tracanna, Gaetano Di Giacomo e Fabio Terella hanno costituito la Exaltech, azienda che sviluppa e progetta software.

Una squadra di giovani ingegneri del software specializzati nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che possono far crescere il business di altre aziende. Un'esperienza ed un know-how tecnologico che sono stati acquisiti grazie ad importanti collaborazioni con Johnson & Johnson, Novartis Vaccines & Diagnostics, Decisyon, Kubique, Sapienza Università di Roma e molti altri. Oltre lo sviluppo software su commessa, Exaltech si occupa di riprogettazione dei processi aziendali e reingegnerizzazione dei sistemi informatici; prototipazione e progettazione di architettura del software, interfacce grafiche e user experience; studi di fattibilità; manutenzione correttiva ed evolutiva di sistemi già in essere; sviluppo e realizzazione di app Android e iOS per smartphone, tablet, iPhone e iPad; affiancamento a team di sviluppo già esistenti e altri servizi per le imprese che lavorano in campo ICT. Exaltech lavora seguendo un approccio human-centered design, incentrato quindi sulla persona, secondo cui al centro di ogni soluzione c'è l'utente finale, le sue sensazioni, la sua soddisfazione.



La ricetta per il successo

«L'azienda è nulla senza il giusto personale. Questo è uno degli assunti in cui crediamo di più – dichiara Raffaele Giuliano, uno dei soci fondatori - e per cui siamo felici di investire tantissimo, perché prima di tutto Exaltech è il suo Team». Oggi l'azienda conta quindici persone under 40 di altissimo profilo, libere di esprimere il proprio potenziale. «Quella che vige è una gerarchia orizzontale – dichiara Giuliano - con una leadership più vicina ai dipendenti: ogni singolo componente del team gode della piena fiducia dei soci fondatori, è autonomo nella gestione del tempo lavorativo, gode della flessibilità oraria e non è soggetto a ferie forzate. Exaltech non prevede infatti periodi di chiusura, proprio per permettere a ogni membro della squadra di usufruire delle ferie in qualunque momento dell'anno. Abbiamo creato un ambiente stimolante e collaborativo, in cui ogni componente del team è libero di promuovere le proprie idee e di portare la sua personale e innovativa visione del lavoro, in un clima di totale inclusione. Pensiamo al coinvolgimento attivo del team come criterio principe per lo sviluppo di ogni soluzione applicativa: ogni dipendente porta ricchezza all'azienda».

Valorizzare i dipendenti è anche una scelta dovuta al fatto che sul territorio è difficile reperire risorse adeguatamente formate, pertanto è importantissimo creare un ambiente positivo per i lavoratori, puntando sulla qualità della vita degli stessi. Exaltech supporta i propri clienti nello sviluppo e project management internazionale di Software, soprattutto quelli che agevolano i processi produttivi e la fase di decision making nel mondo manifatturiero (anche qualificati secondo standard GMP e CFR 21 part 11). Ascoltando le esigenze specifiche di ogni singola impresa, progetta e sviluppa sistemi con interfacce grafiche intuitive e altamente coinvolgenti, in grado di rendere piacevole anche l'utilizzo di soluzioni complesse. Ogni prodotto viene praticamente realizzato ad hoc per il cliente, quasi come un abito sartoriale. Nel fare questo, l'azienda utilizza esclusivamente tecnologie innovative che garantiscono un prodotto all'avanguardia e inter-operabile.

L'innovazione del prodotto è uno dei punti fondamentali per l'azienda che, nell'ambito dello Smart Manufacturing, ha sviluppato una piattaforma in Cloud I4.0 dedicata alle piccole e medie imprese che vogliono misurare in tempo reale ed efficientare i processi produttivi senza investire in nuovi macchinari: Smactory. Oggi quei cinque studenti sono diventati imprenditori, un percorso che consigliano ad altri ragazzi che dopo la laurea devono costruire il proprio futuro. «Il percorso non è stato facile, ma siamo stati aiutati dal nostro entusiasmo – afferma Raffaele Giuliano - Oggi occorre capire che il lavoro non è più una cosa statica ma dinamica, che si evolve. Bisogna avere il coraggio di osare e comunque entrare nell'ottica che bisogna sì ricercare il successo, ma in ogni caso non mollare mai e comprendere che anche gli insuccessi servono come esperienza. Nel nostro caso specifico, un supporto importante è venuto dal fatto che facciamo parte di un'associazione come Unindustria che ci supporta sotto diversi aspetti, ma soprattutto ci dà la possibilità di confrontarci e non ci fa mai sentire soli».