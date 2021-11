Il Governo Draghi ha approvato il decreto sul Super Green Pass. Un nuovo provvedimento che mira a contenere la quarta ondata di contagi Covid. Il provvedimento è stato varato all'unanimità.

La novità più importante è quella dell'introduzione del nuovo Green Pass: sarà valido solo per vaccinati o guariti. Mentre il tampone sarà valido solo per andare a lavoro. In base alle nuove regole, chi non è in possesso del super green pass non potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Non si potrà nemmeno soggiornare il albergo se non si è vaccinati o guariti. Il passaporto vaccinale avrà una validità di 9 mesi e non più di 12. Il super green pass è valido a partire dalla zona bianca, mentre in zona rossa i divieti scatteranno per tutti, vaccinati e non.

Il super green pass bisognerà esibirlo anche per salire sui bus e sulle metro.

Il provvedimento entra in vigore dal 6 dicembre fino al 15 gennaio.