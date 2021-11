Gli agenti della Volante della Questura di Latina, nella mattinata odierna, erano stati delegati dell'esecuzione di un'Ordinanza di Applicazione della Misura Cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P presso il Tribunale di Latina, Dr.ssa Giorgia Castriota, nei confronti di un 42enne del capoluogo, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi.

L'uomo, che annovera vari procedimenti penali per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, veniva inoltre sottoposto a perquisizione domiciliare delegata dal Sostituto Procuratore Dr.ssa Martina Taglione.

Attività di Polizia Giudiziaria che dava i suoi frutti poiché veniva trovato in possesso di 48 gr. di cocaina e 45 di hashish, oltre a tutto l'occorrente per il dosaggio e il confezionamento delle sostanze: dal bilancino di precisione, alle bustine di cellophane, alla sostanza da taglio ed anche la somma in denaro pari ad euro 3.360,00 presunto provento degli illeciti traffici.

Pertanto, al termine delle operazioni, il pluripregiudicato, anziché essere sottoposto al regime degli arresti domiciliari, veniva tratto in arresto per quanto emerso e condotto in carcere.

L'incalzante opera di prevenzione e repressione condotta dai poliziotti della Volante si arricchisce di un ulteriore capitolo poiché nel pomeriggio del 22 novembre è stata data esecuzione ad un'altra ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dalla stessa Autorità Giudiziaria di Latina, nei confronti di un 26enne che si era recentemente reso responsabile di aggressioni violente nei confronti di negozianti di Via Dell'Agora, in particolare contro un fruttivendolo cui aveva anche causato lesioni.