Paura all'istituto San Benedetto di Latina, dove si è verificato un incidente nella sala caldaie della struttura. Qui, si è verificata una fiammata da una caldaia, proprio mentre due addetti alla manutenzione - esterni alla scuola - stavano eseguendo dei lavori sull'impianto.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte del personale scolastico, allertato dal rumore causato dall'incidente. Sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato i due all'ospedale Santa Maria Goretti, uno in codice giallo e uno in codice arancione. Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia per i rilievi del caso.