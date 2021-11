Incidente e tamponamento: corsia di sorpasso bloccata. Così la mattinata per i pendolari della Pontina si sta trasformando in un incubo. L'incidente è avvenuto in direzione Roma all'altezza di Aprilia, per l'esattezza nel tratto di strada tra via dei Rutuli e via Fossignano. Non sembrano essere incidenti gravi, ma, avvenuti a distanza di pochi chilometri l'uno dall'altro, i sinistri stanno creando enormi disagi alla viabilità.