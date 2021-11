C'è anche un minore pontino tra i denunciati a Roma per gli episodi di danneggiamento nelle stazioni C della metropolitana. Secondo quanto accertato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina e della Stazione Appia che hanno condotto una indagine lampo, i minori hanno danneggiato gli arredi colpendo sui vetri degli armadi antincendio e mandandoli in frantumi. Tra le prove raccolte quella delle telecamere di videsorveglianza.



L'ultimo episodio è avvenuto venerdì scorso nel cuore della notte quando sono intervenuti i Carabinieri nella stazione Gardenie.

L'operazione ha portato al fermo di due minorenni: un 16enne romano ed un 14enne della provincia di Latina, sorpresi in flagrante mentre distruggevano due cassette contenenti gli estintori. «Queste le immagini dei ragazzi immortalati dagli occhi delle telecamere della nostra sala Security. I responsabili sono stati identificati e consegnati ai genitori, convocati sul posto dai militari - fa sapere l'azienda di Trasporti di Roma - Atac chiederà il risarcimento dei danni alle famiglie, augurandosi che la brutta avventura possa servire di lezione e da monito anche per gli altri ragazzi che hanno preso parte ai raid. Le attività di controllo della nostra Security continueranno».