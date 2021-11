Grave incidente ieri sera dopo le ore 21 a Cisterna, sulla Statale Appia, all'altezza dell'inizio della zona industriale. Sono tre i veicoli coinvolti, una Bmw, una Ford Fiesta ed una classe A. Il bilancio parla di due feriti in maniera seria che erano a bordo della Bmw e della Ford, entrambi trasportati d'urgenza all'ospedale Goretti di Latina. Illesi i due passeggeri della Classe A. Sul posto auto sanitaria ambulanza, vigili del fuoco e polizia di stato.

