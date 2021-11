Novembre continua a far registrare l'impennata di casi in provincia di Latina dove, già ieri, si era toccata quota 2000 contagi da Covid-19 in un mese. Nel bollettino odierno della Asl pontina si registrano invece 160 positivi, il che rappresenta uno dei massimi valori raggiunti da quando è iniziata la pandemia, sicuramente il dato più alto di questa quarta ondata del coronavirus. Continuano i contagi ad Aprilia, con 38 nuovi positivi, mentre sono ben 48 i contagiati a Latina. Sono 13 a Terracina, 11 a Cisterna e 10 a Formia i numeri più alti in provincia. Fortunatamente non si registrano decessi, mentre soltanto due i nuovi ricoveri e 45 le guarigioni. Ieri si sono vaccinate 2.665 persone, di cui 2000 con la terza dose. Questi i casi comune per comune.

Aprilia 38

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 11

Cori 3

Fondi 6

Formia 10

Gaeta

Itri 4

Latina 48

Lenola

Maenza

Minturno 3

Monte San Biagio 2

Norma 1

Pontinia 1

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 3

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 2

Sezze 10

Sonnino 2

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 1

Terracina 13

Ventotene

TOTALI 160