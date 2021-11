I carabinieri del Nas hanno riscontrato 17 violazioni amministrative per mancanza di green pass e mancata attuazione delle misure di contenimento per la diffusione da COVID 19. Le contravvenzioni sono avvenute all'interno di esercizi pubblici e commerciali della provincia di Latina. Sono state contestate violazioni per euro 7.600.

Inoltre i Nas hanno riscontrato 3 violazioni penali per mancanza DVR (Documento Valutazione Dei Rischi).