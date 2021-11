Un 56enne è stato tratto in arresto dai carabinieri di Sermoneta, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Latina poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, commessi a marzo del 2020, nei confronti della moglie, ora non più convivente.

L'uomo dovrà espiare la pena residua di anni 3 mesi 4 di reclusione presso la casa di reclusione di Carinola.