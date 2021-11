È stato considerato colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni un uomo di 40 anni di Fondi, che ieri è stato condannato alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione.

Il 40enne, stando alla ricostruzione dei fatti emersa nel corso del processo, che si è celebrato con rito immediato, si è reso responsabile di diversi episodi di comportamenti violenti all'interno del nucleo famigliare, picchiando la moglie, aggredendola e trattandola male, in un caso anche con una chiave inglese.

Un inferno, quello vissuto dalla donna e anche da due figlie, entrambe minorenni, finito solo quando sono intervenute le forze dell'ordine.

La polizia del commissariato di Fondi, nel mese di aprile scorso, a seguito delle denunce della vittima ormai esausta e terrorizzata, ha posto fine all'incubo arrestando l'uomo, finito in carcere.

Il pubblico ministero Giuseppe Miliano, che ha condotto le indagini, aveva chiesto la condanna a 4 anni e due mesi, il giudice Pierpaolo Bortone, all'esito della camera di consiglio ha ritenuto di ridurre di un anno la pena. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato.