Nella giornata di ieri, a Sezze, i carabinieri della locale Stazione traevano in arresto un 67enne del luogo, colto in flagranza dei reati di "detenzione illegale di arma clandestina e munizioni".

L'uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di un fucile marca franchi cal.12 con matricola bascula e canna abrase e 3 cartucce cal.12, occultati all'interno di un ricovero per attrezzi. le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.

L'arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente a.g.. l'attività si inserisce nella strategia posta in essere dal comando provinciale dei carabinieri e cioè quella di migliorare ed intensificare il controllo del territorio setino, anche alla luce dei recenti episodi delittuosi con particolare riferimento all'accoltellamento tra giovani verificatosi in data 23 novembre scorso a Sezze.