Al momento, tuttavia, restano aperte tutte le ipotesi investigative in merito all'autore del gesto e sui motivi che l'hanno generato.

Iniziava così una complessa opera di ricostruzione dei fatti, ancora parziale, che ha portato gli agenti a perquisire un appartamento, abitato da un presunto sospetto, gravato da numerosi precedenti penali; in casa sua, è stato trovato e sottoposto a sequestro poco meno di un etto di hashish, oltre che materiale idoneo al confezionamento della droga.

All'arrivo sul posto degli agenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, non vi era traccia di alcuno ma le ricerche consentivano ai poliziotti di rinvenire sul portone di una delle palazzine due colpi d'arma da fuoco, munizionamento di una pistola calibro 38.

